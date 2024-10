Cambogia: Incontro tra funzionari cambogiani e delegazione ucraina per promuovere la cooperazione economica

30 Ottobre 2024_ I funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Cambogia hanno incontrato una delegazione della Repubblica Ucraina per discutere opportunità di cooperazione economica. Durante l'incontro, il Segretario di Stato del Ministero, Dr. Han Sarith, ha presentato la situazione economica cambogiana e le leggi sugli investimenti. La delegazione ucraina, guidata dal Vice Ministro Taras Kachka, ha espresso interesse per le potenzialità di investimento in Cambogia, in particolare nei settori economico e tecnologico. Questo incontro segna un passo importante per rafforzare i legami tra i due paesi, come riportato da tvk.gov.kh. La Cambogia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di trasformarsi in un'economia a medio reddito entro il 2030, mentre l'Ucraina è attivamente coinvolta nel rafforzamento delle sue relazioni internazionali.