Cambogia: Incontro tra governo e settore privato per migliorare le relazioni nel settore edilizio

02 Novembre 2024_ Il 1° novembre 2024, si è tenuta una colazione di lavoro presso il Raffle Hotel Le Royal di Phnom Penh, organizzata dal Ministero della Gestione del Territorio, Pianificazione Urbana e Costruzione con il settore privato. L'evento, presieduto dal Vice Primo Ministro Say Sam Al, ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore edilizio e immobiliare, tra cui Kith Meng, presidente della Camera di Commercio della Cambogia. L'incontro ha avuto l'obiettivo di rafforzare i legami tra il governo e il settore privato, promuovendo la collaborazione per lo sviluppo delle infrastrutture e la crescita economica. Inoltre, sono state discusse le preoccupazioni del settore privato e sono state fornite raccomandazioni per migliorare le attività ministeriali. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Questo incontro rappresenta un passo importante per facilitare la cooperazione tra il governo cambogiano e le imprese nel settore della costruzione e dell'immobiliare.