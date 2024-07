Cambogia: Incontro tra Hun Sen e il Consiglio Nazionale per le Donne

3 Luglio 2024_ Il presidente del Senato cambogiano, Hun Sen, ha incontrato una delegazione del Consiglio Nazionale per le Donne, guidata dalla ministra degli Affari Femminili, Ing Kantha Phavi. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi del 2023 e i piani per il 2024 del Consiglio, che si occupa di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne in Cambogia. Hun Sen ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e ha sottolineato l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nell'economia e nell'istruzione. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. L'incontro si è svolto presso il Palazzo del 7 Gennaio, concludendosi con un impegno a continuare le iniziative per migliorare la condizione delle donne nel Paese.