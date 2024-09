Cambogia: Incontro tra Hun Sen e il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud

10 Settembre 2024_ Il presidente del Senato cambogiano, Hun Sen, ha incontrato il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Woo Won-Shik, per discutere questioni di cooperazione tra i due Paesi. Durante l'incontro, Woo ha elogiato la leadership di Hun Sen, sottolineando i progressi nella relazione bilaterale, iniziata nel 1997. Entrambi i leader hanno espresso la loro speranza per un ulteriore sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione economica. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia e la Corea del Sud hanno rafforzato i legami economici e politici negli ultimi anni, con un aumento degli investimenti coreani nel Paese. Inoltre, si prevede la creazione di una zona economica speciale per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali.