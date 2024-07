Cambogia: Incontro tra Hun Sen e l'ambasciatore francese Jacques Pellet

4 Luglio 2024_ Il presidente del Senato cambogiano, Hun Sen, ha incontrato l'ambasciatore francese Jacques Pellet per discutere della crescita del commercio e degli investimenti francesi in Cambogia. Durante l'incontro, Pellet ha elogiato la cooperazione tra i due paesi, evidenziando le visite ufficiali e gli scambi di alto livello che hanno rafforzato i legami bilaterali. L'ambasciatore ha anche annunciato l'organizzazione di un forum economico Cambogia-Francia la prossima settimana, con la partecipazione di 250 investitori francesi. Hun Sen ha espresso il suo apprezzamento per il supporto francese e ha ricordato l'importanza della cooperazione continua. Lo riporta freshnewsasia.com. L'incontro ha anche toccato temi come l'uso della lingua francese in Cambogia e la preparazione del paese per ospitare il summit della Francofonia nel 2026.