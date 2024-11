Cambogia: Incontro tra i leader di Cambogia e Vietnam per rafforzare i legami bilaterali

07 Novembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha incontrato il suo omologo vietnamita Pham Minh Chinh il 6 novembre 2024, in occasione del vertice GMS a Kunming, Cina. Durante l'incontro, Hun Manet ha ringraziato il governo vietnamita per aver facilitato una cerimonia religiosa a favore della comunità cambogiana in Vietnam. I due leader hanno discusso dei progressi nelle relazioni commerciali e economiche tra i due Paesi, evidenziando un notevole aumento del commercio bilaterale nel 2024. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. I leader hanno anche concordato di continuare a rafforzare la cooperazione in settori chiave come turismo, infrastrutture e cultura.