Cambogia: Incontro tra i ministeri dell'Interno cambogiano e della Sicurezza pubblica cinese a Pechino

06 Settembre 2024_ Il 6 settembre 2024, il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Cambogia, Sar Kheng, ha guidato una riunione a Pechino con il Ministro della Sicurezza pubblica cinese, Wang Xiaohong. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso i risultati della cooperazione tra i rispettivi ministeri e hanno firmato un piano di lavoro per continuare l'attuazione delle leggi. È stata anche sottoscritta una nota di intesa per il proseguimento delle operazioni congiunte tra i due ministeri. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra Cambogia e Cina, due nazioni che hanno intensificato i loro legami in vari settori, inclusa la sicurezza.