Cambogia: Incontro tra i presidenti delle assemblee nazionali di Cambogia e Thailandia

20 Ottobre 2024_ Il presidente dell'Assemblea Nazionale della Cambogia, Khuon Sodary, ha incontrato il suo omologo thailandese, Wanmuhamadnoor Matha, per discutere di cooperazione e amicizia durante un incontro a Vientiane, in Laos, in occasione del 45° incontro dell'Assemblea Interparlamentare dell'ASEAN. I due leader hanno sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due Paesi, evidenziando i recenti progressi in vari settori. Inoltre, hanno espresso il loro impegno a rafforzare ulteriormente i legami tra i popoli cambogiano e thailandese, contribuendo alla pace e alla prosperità nella regione. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. Durante l'incontro, sono stati discussi anche progetti futuri per facilitare il commercio e gli investimenti tra Cambogia e Thailandia.