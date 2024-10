Cambogia: Incontro tra il governo cambogiano e la comunità Khmer in Nuova Zelanda

16 Ottobre 2024_ Il Dott. Khao Thach, rappresentante del governo cambogiano e direttore generale della Banca per lo Sviluppo Rurale e Agricola, ha incontrato la comunità Khmer in Nuova Zelanda per discutere opportunità di investimento. Durante l'incontro, ha invitato i membri della comunità a condividere le loro esperienze imprenditoriali e le sfide che affrontano. Il Dott. Thach ha anche sottolineato i progressi economici della Cambogia, la stabilità politica e le potenzialità di mercato nel Paese. Ha esortato gli imprenditori Khmer a investire in Cambogia per creare posti di lavoro e stimolare ulteriormente l'economia. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami tra la Cambogia e la sua diaspora in Nuova Zelanda.