Cambogia: Incontro tra il Ministro degli Esteri e il Presidente Macron a Parigi

04 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Cambogia, H.E. Sok Chenda Sophea, ha accolto calorosamente il Presidente della Repubblica Francese, H.E. Emmanuel Macron, durante la sua visita allo stand cambogiano all'evento "FrancoTech" a Parigi. L'esposizione, dedicata ai prodotti tecnologici dei paesi membri dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), ha visto la partecipazione di diverse nazioni francofone. Questo incontro sottolinea l'importanza delle relazioni bilaterali tra Cambogia e Francia, evidenziando la cooperazione in ambito tecnologico e culturale. La notizia è riportata da akp.gov.kh. L'evento "FrancoTech" rappresenta un'importante piattaforma per la promozione dell'innovazione e della collaborazione tra i paesi francofoni.