Cambogia: Incontro tra il Ministro della Difesa e l'Ambasciatore australiano per la cooperazione nelle attività di sminamento

24 Settembre 2024_ Il 23 settembre 2024, il Ministro della Difesa della Cambogia, il Dott. Ly Thuch, ha incontrato l'Ambasciatore australiano Derek Yip per discutere la cooperazione nelle attività di sminamento nel Paese. Durante l'incontro, il Ministro ha evidenziato i progressi della Cambogia nel settore del sminamento negli ultimi 30 anni, sottolineando l'importanza della collaborazione con l'Australia, che supporta le operazioni di sminamento dal 1994. Nonostante i risultati ottenuti, la Cambogia continua a lavorare per identificare le aree a rischio e per garantire un futuro senza mine. L'Australia è considerata un partner chiave in questo sforzo, contribuendo a ridurre l'impatto delle mine e dei residui bellici. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. La Cambogia, che ha una lunga storia di conflitti, sta cercando di liberare il suo territorio da ordigni esplosivi per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.