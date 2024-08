Cambogia: Incontro tra il Ministro della Difesa e l'Ambasciatore della Malesia per la cooperazione umanitaria

06 Agosto 2024_ Il 6 agosto 2024, il Ministro della Difesa della Cambogia, il Dott. Ly Thuch, ha incontrato l'Ambasciatore della Malesia, Shaharuddin Onn, per discutere della cooperazione nelle attività di sminamento nel paese. Durante l'incontro, il Ministro ha sottolineato i legami storici tra Cambogia e Malesia, evidenziando il supporto malese nella ricerca di pace in Cambogia dopo il conflitto. Inoltre, è stato riconosciuto il ruolo significativo della Malesia negli investimenti e nella ricostruzione economica cambogiana dopo la guerra. La fonte di questa notizia è tvk.gov.kh. L'incontro ha anche celebrato il ruolo della Cambogia come ospite della quinta conferenza mondiale sulla mappatura delle aree senza mine nel 2024.