Cambogia: Incontro tra il Ministro dell'Informazione e la Presidente cinese dell'Istituto di Strategia Economica Internazionale

25 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Informazione della Cambogia, H.E. Neth Pheaktra, ha incontrato oggi la signora Diana Peng, Presidente dell'Istituto di Strategia Economica Internazionale della Repubblica Popolare Cinese, presso l'ufficio del ministero. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di potenziali collaborazioni e scambi tra i due Paesi. Questo incontro rappresenta un passo importante nel rafforzare i legami tra la Cambogia e la Cina, in particolare nel settore dell'informazione e della strategia economica. La visita della signora Peng sottolinea l'interesse della Cina nel promuovere relazioni più strette con la Cambogia. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta cercando di espandere le sue relazioni internazionali, in particolare con la Cina, che è uno dei suoi principali partner commerciali.