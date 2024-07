Cambogia: Incontro tra il Presidente del Senato e l'Ambasciatore tedesco

4 Luglio 2024_ Il Presidente del Senato cambogiano, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, ha incontrato l'Ambasciatore tedesco in Cambogia, H.E. Stefan Messerer, per discutere di cooperazione bilaterale in vari settori. Durante l'incontro, Messerer ha elogiato i risultati ottenuti nei primi due anni del suo mandato diplomatico, menzionando le visite di 17 delegazioni tedesche e l'arrivo imminente di altre tre delegazioni commerciali. L'ambasciatore ha anche sottolineato i progressi nel commercio e nel turismo grazie all'apertura di un consolato onorario nella provincia di Siem Reap. Hun Sen ha ringraziato la Germania per il suo supporto allo sviluppo della Cambogia e ha chiesto un ulteriore rafforzamento dei legami economici e degli investimenti. Lo riporta akp.gov.kh. I due hanno inoltre discusso di globalizzazione, crisi in Myanmar e guerra in Ucraina.