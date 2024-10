Cambogia: Incontro tra il Presidente del Senato e l'Inviato Speciale Francese per il Myanmar

17 Ottobre 2024_ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Presidente del Senato del Regno di Cambogia, ha accolto questa mattina H.E. Christian Lechervy, Inviato Speciale della Francia per il Myanmar, presso il Palazzo del 7 Gennaio a Phnom Penh. Durante l'incontro, i due funzionari hanno discusso delle attuali questioni internazionali e delle iniziative di cooperazione. Questo incontro sottolinea l'importanza delle relazioni diplomatiche tra Cambogia e Francia, in particolare in un contesto di sfide globali. La visita di Lechervy evidenzia l'impegno della Francia nel sostenere gli sforzi internazionali per il Myanmar. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Il Palazzo del 7 Gennaio è un importante centro politico a Phnom Penh, sede di incontri ufficiali e cerimonie di Stato.