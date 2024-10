Cambogia: Incontro tra il presidente dell'Assemblea Nazionale e il leader cinese Qu Qingshan

17 Ottobre 2024_ Il presidente dell'Assemblea Nazionale della Cambogia, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, ha incontrato Qu Qingshan, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, per discutere di cooperazione e amicizia tra i due paesi. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni bilaterali e del supporto cinese nello sviluppo della Cambogia, in particolare nei settori delle infrastrutture e dell'energia. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per il rafforzamento della cooperazione parlamentare e hanno concordato di continuare a lavorare insieme per promuovere il benessere dei rispettivi popoli. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro evidenzia l'importanza della Cina come partner strategico per la Cambogia, un paese che ha storicamente mantenuto legami stretti con Pechino.