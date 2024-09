Cambogia: Incontro tra il Primo Ministro e la Vicepresidente della Banca Asiatica di Sviluppo

13 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet ha ricevuto la visita di H.E. Ms. Fatima Yasmin, Vicepresidente della Banca Asiatica di Sviluppo, al Palazzo della Pace. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso questioni relative all'ambiente e alla cooperazione nella regione del Grande Mekong, in occasione della 6ª Riunione dei Ministri dell'Ambiente del Grande Mekong. La visita della Yasmin segna un passo importante per rafforzare i legami tra la Cambogia e la Banca Asiatica di Sviluppo, un'istituzione che promuove lo sviluppo economico e sociale in Asia. La fonte di questa notizia è akp.gov.kh. La Banca Asiatica di Sviluppo è un'organizzazione intergovernativa che fornisce assistenza finanziaria e tecnica ai Paesi asiatici per sostenere progetti di sviluppo sostenibile.