Cambogia: Incontro tra il Primo Ministro e l'Ambasciatore cinese per rafforzare i legami bilaterali

09 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Samdech Heng Samrin, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Wang Vinh Ping, per discutere il rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Durante l'incontro, il Primo Ministro ha celebrato il 66° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cambogia e Cina, sottolineando i progressi significativi nella cooperazione strategica. Wang Vinh Ping ha espresso gratitudine per l'accoglienza e ha ribadito l'impegno della Cina a sostenere lo sviluppo della Cambogia. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro evidenzia l'importanza delle relazioni tra i due Paesi, con la Cina che rappresenta il principale partner commerciale e fonte di investimenti per la Cambogia.