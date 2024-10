Cambogia: Incontro tra il Primo Ministro Hun Manet e il Vice Presidente di Gulfstream

16 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, ha incontrato oggi a Phnom Penh il signor Julien Nargeot, Vice Presidente Regionale di Gulfstream per il Sud-est asiatico, l'Australia e la Nuova Zelanda. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso opportunità di collaborazione nel settore dell'aviazione e dello sviluppo economico. La riunione si è svolta presso il Palazzo della Pace, simbolo della diplomazia cambogiana. Questo incontro segna un passo importante per rafforzare i legami tra la Cambogia e Gulfstream, un'azienda leader nella produzione di aerei business. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Gulfstream è conosciuta per i suoi aerei di lusso, utilizzati da clienti in tutto il mondo, e la Cambogia sta cercando di espandere la sua infrastruttura aerea per attrarre investimenti e turismo.