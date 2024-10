Cambogia: Incontro tra il Primo Ministro Hun Manet e l'Ambasciatore australiano Derek Yip

18 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha incontrato l'Ambasciatore australiano, Derek Yip, per discutere di cooperazione bilaterale presso il Palazzo della Pace. Durante l'incontro, Yip ha elogiato i rapidi progressi della Cambogia in vari settori e ha espresso l'impegno dell'Australia a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. I temi trattati hanno incluso il supporto alla Cambogia per uscire dalla categoria dei Paesi meno sviluppati entro il 2029 e l'implementazione di strategie per uno sviluppo economico sostenibile. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cambogia e Australia in settori chiave come commercio, economia e sicurezza.