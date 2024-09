07 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Cambogia, H.E. Aphi Santepundit Sar Sokha, ha incontrato H.E. Xu Lin,...

07 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Cambogia, H.E. Aphi Santepundit Sar Sokha, ha incontrato H.E. Xu Lin, Segretario del Comitato Provinciale del Partito Comunista Cinese della provincia di Guizhou, presso il Guizhou Park Hotel di Guiyang, in Cina. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso questioni di interesse comune, rafforzando i legami tra la Cambogia e la Cina. Questo incontro rappresenta un passo importante per la cooperazione bilaterale, in particolare nel contesto delle relazioni tra i due Paesi. La fonte di questa notizia è akp.gov.kh. La provincia di Guizhou è nota per la sua ricca cultura e le sue risorse naturali, mentre Sar Sokha è una figura chiave nel governo cambogiano, responsabile della sicurezza interna e dell'amministrazione pubblica.