Cambogia: Incontro tra il Vice Primo Ministro e l'Ambasciatore della Nuova Zelanda

18 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro cambogiano H.E. Sok Chenda Sophea ha ricevuto una visita di cortesia dall'Ambasciatore della Nuova Zelanda in Cambogia, H.E. Jonathan Kings, presso il Ministero degli Affari Esteri. Durante l'incontro, il Vice Primo Ministro ha espresso gratitudine per la conferenza tenuta da Kings sui 65 anni di relazioni tra Cambogia e Nuova Zelanda. Hanno discusso della necessità di rafforzare la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'agro-industria e dello sviluppo delle risorse umane. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di continuare a costruire una relazione positiva e vantaggiosa tra i due Paesi. La notizia è riportata da akp.gov.kh. La Cambogia è un Paese del sud-est asiatico, mentre la Nuova Zelanda è un'isola-nazione situata nell'Oceano Pacifico, nota per le sue politiche di cooperazione internazionale.