Cambogia: Incontro tra il Vice Primo Ministro e l'Ambasciatore thailandese in chiusura del suo mandato

03 Settembre 2024_ H.E. SUN Chanthol, Vice Primo Ministro e Primo Vice Presidente del Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia, ha ricevuto l'Ambasciatore thailandese in Cambogia, H.E. Cherdkiat ATTHAKOR, in occasione della conclusione del suo mandato diplomatico. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi nella cooperazione bilaterale tra Cambogia e Thailandia, in particolare nello sviluppo delle infrastrutture di confine come le strade nazionali NR 67 e NR 68. SUN Chanthol ha espresso gratitudine per il contributo della Thailandia allo sviluppo socio-economico della Cambogia e ha augurato successo all'ambasciatore nella sua nuova missione. La fonte di questa notizia è akp.gov.kh. La Cambogia e la Thailandia sono paesi vicini nel sud-est asiatico, con legami storici e culturali significativi.