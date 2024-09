Cambogia: Incontro tra il Vice Primo Ministro e l'Ambasciatrice degli Stati Uniti per il Dialogo Pubblico-Privato

20 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro della Cambogia, H.E. Sun Chanthol, ha incontrato H.E. Ms. Bridgette L. Walker, Charge d’Affaires...

20 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro della Cambogia, H.E. Sun Chanthol, ha incontrato H.E. Ms. Bridgette L. Walker, Charge d’Affaires dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Phnom Penh, per co-presiedere il Primo Dialogo Pubblico-Privato Cambogia-Stati Uniti. L'incontro si è svolto il 19 settembre presso l'ufficio del Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia (CDC). Questo dialogo mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, promuovendo la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Il CDC è l'ente governativo responsabile della pianificazione e dello sviluppo economico in Cambogia, mentre Phnom Penh è la capitale del Paese.