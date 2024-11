Cambogia: Incontro tra Ministero del Turismo e Ambasciata della Corea del Sud per promuovere il turismo

31 Ottobre 2024_ Il 30 ottobre 2024, si è svolto un incontro tra il Ministero del Turismo cambogiano e i rappresentanti dell'Ambasciata della Corea del Sud a Phnom Penh, sotto la presidenza del Ministro del Turismo, Hout Hek. L'incontro ha avuto come obiettivo principale quello di discutere le preoccupazioni riguardanti la promozione del turismo e le recenti accuse di maltrattamenti subiti dai cittadini coreani in Cambogia. Il Ministro ha rassicurato i partecipanti sulla sicurezza e la stabilità del Paese, evidenziando l'impegno del governo cambogiano nella lotta contro la criminalità. I rappresentanti coreani hanno confermato di vivere e lavorare in Cambogia in un clima di sicurezza e tranquillità, invitando i cittadini coreani a visitare il Paese con fiducia, poiché la Cambogia è considerata una meta turistica sicura. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Il Ministero del Turismo della Cambogia è responsabile della promozione e dello sviluppo del settore turistico nel Paese, mentre l'Ambasciata della Corea del Sud si occupa delle relazioni diplomatiche e del supporto ai cittadini coreani in Cambogia.