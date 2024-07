Cambogia: Iniziata operazione di recupero di una nave container affondata

22 Luglio 2024_ È iniziata l'operazione di recupero di una nave container affondata al largo della costa di Koh Kong, Cambogia. La nave, che trasportava 53 container, è affondata il 3 giugno 2024 a causa di una tempesta con onde alte tra Koh M'nas e Koh Rong. La compagnia thailandese C.M.P ha ricevuto l'autorizzazione dal governo cambogiano e dalle autorità locali per condurre le operazioni di recupero. Le ricerche sono iniziate il 5 luglio 2024 e sono tuttora in corso. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. Koh Kong è una provincia costiera della Cambogia, nota per le sue isole e la biodiversità marina.