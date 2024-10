Cambogia: Iniziativa per combattere il cambiamento climatico attraverso la pulizia ambientale

24 Ottobre 2024_ Eng Sopheak, Ministro dell'Ambiente della Cambogia, ha sottolineato l'importanza di mantenere puliti i nostri spazi per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Durante il forum "Clima 2024" a Preah Sihanouk, ha evidenziato che la Cambogia, pur non essendo un grande emettitore di gas serra, subisce comunque gravi impatti climatici. Ha esortato a unire gli sforzi in sei settori chiave per ridurre le emissioni di gas serra e costruire resilienza. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia sta implementando strategie nazionali e internazionali per affrontare le sfide ambientali, inclusa la riduzione dell'uso della plastica e la promozione di energie rinnovabili.