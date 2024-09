Cambogia: Iniziativa per combattere l'inquinamento da plastica nel Mekong

13 Settembre 2024_ La Cambogia e sei altri paesi del Mekong hanno deciso di affrontare il problema dell'inquinamento da plastica che minaccia il fiume e l'ecosistema. Questa decisione è stata presa durante la 28ª riunione del Gruppo di lavoro del Mekong, tenutasi a Phnom Penh. I partecipanti hanno discusso un documento congiunto per prevenire l'inquinamento da plastica, evidenziando l'impatto negativo sulla vita di milioni di persone. La Cambogia ha confermato il suo impegno a trovare soluzioni sostenibili e a collaborare su questioni ambientali più ampie, come il cambiamento climatico e la gestione delle risorse. La notizia è riportata da thmeythmey.com. La riunione ha anche messo in evidenza l'importanza di un approccio regionale per affrontare le sfide ecologiche nel sud-est asiatico.