Cambogia: Iniziativa per la creazione di una 'Costituzione Professionale per i Giornalisti'

24 Luglio 2024_ In Cambogia si è tenuto un seminario per discutere la bozza di una 'Costituzione Professionale per i Giornalisti', con la partecipazione di oltre 200 rappresentanti di vari enti, tra cui UNESCO e associazioni di giornalisti. Il Ministro dell'Informazione, Khieu Kanharith, ha sottolineato l'importanza di questo documento per garantire l'etica professionale e la sicurezza dei giornalisti nel paese. La proposta mira a stabilire linee guida chiare per il lavoro dei professionisti dell'informazione, promuovendo la libertà di stampa e la responsabilità. L'evento si è svolto presso il Ministero dell'Informazione, come riportato da tvk.gov.kh. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della professione giornalistica in Cambogia, un settore cruciale per la democrazia e la trasparenza nel paese.