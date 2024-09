Cambogia: Iniziativa per la protezione ambientale attraverso eventi sportivi

09 Settembre 2024_ La Cambogia promuove la protezione delle risorse naturali e la riforestazione per combattere i cambiamenti climatici attraverso eventi sportivi. Durante l'inaugurazione dell'evento "Sport per il Turismo", il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente ha sottolineato l'importanza di queste iniziative per migliorare la vita delle comunità locali. L'evento, organizzato nella riserva naturale di Preah Vihear, mira a sensibilizzare la popolazione sulla conservazione ambientale e a creare nuove opportunità di lavoro nel settore del turismo sostenibile. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. L'iniziativa coinvolge anche la collaborazione tra vari ministeri e autorità locali, con l'obiettivo di promuovere un turismo ecologico e sostenibile in Cambogia.