Cambogia: Iniziativa umanitaria a Pailin per il benessere della comunità

7 Luglio 2024_ La governatrice della provincia di Pailin, Dr. Ban Srey Mom, ha guidato un'iniziativa umanitaria il 6 luglio 2024. L'evento ha incluso incontri con i capi villaggio, i membri della comunità e i difensori del villaggio di Stung Kach, nel distretto di Sala Krao, per discutere della sicurezza e del benessere della popolazione. Durante l'incontro, la governatrice ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i difensori del villaggio e le forze di polizia per mantenere l'ordine pubblico e prevenire crimini come furti e problemi legati alla droga. Ha inoltre elogiato il contributo della comunità nel garantire un ambiente sicuro e prospero. Lo riporta freshnewsasia.com. L'iniziativa è stata lodata per il suo impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere la sicurezza pubblica.