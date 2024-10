Cambogia: Inizio degli esami di maturità a Phnom Penh con la supervisione del Ministro dell'Istruzione

08 Ottobre 2024_ Questa mattina, il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Istruzione, della Gioventù e degli Sport, H.E. Dr. Hang Chuon Naron, ha dato il via agli esami di maturità presso la Preah Sisowath High School di Phnom Penh. L'evento segna l'inizio di un'importante sessione di esami che si svolgerà in due giorni, coinvolgendo numerosi studenti della capitale cambogiana. Durante la sua visita, il Ministro ha aperto una busta contenente un soggetto d'esame, sottolineando l'importanza di garantire un processo di valutazione equo e trasparente. La Preah Sisowath High School è una delle scuole superiori più prestigiose di Phnom Penh, nota per la sua eccellenza accademica. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Gli esami di maturità rappresentano un momento cruciale per gli studenti cambogiani, poiché determinano il loro accesso all'istruzione superiore.