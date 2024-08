Cambogia: Introduzione del sistema Cambodia e-Arrival per il turismo e la sicurezza

09 Agosto 2024_ La Cambogia ha lanciato il sistema elettronico Cambodia e-Arrival, un'iniziativa volta a migliorare l'accoglienza dei turisti e a rafforzare la sicurezza nel Paese. Il sistema è stato presentato dall'Onorevole S. Sokha, Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno, come un risultato congiunto per attrarre visitatori. Questa innovazione si inserisce in un contesto di digitalizzazione crescente, mirato a semplificare le procedure di ingresso nel Regno. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il sistema Cambodia e-Arrival rappresenta un passo significativo per la Cambogia, un Paese noto per le sue ricchezze culturali e storiche, come i templi di Angkor, che attirano milioni di turisti ogni anno.