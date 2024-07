Cambogia: Investimenti record e creazione di posti di lavoro nel primo semestre 2024

5 Luglio 2024_ La Cambogia ha attirato investimenti per un totale di 3,2 miliardi di dollari nel primo semestre del 2024. Questo afflusso di capitali ha portato alla creazione di 168.572 nuovi posti di lavoro nel paese. I dati, resi noti dal Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia, coprono il periodo da gennaio a giugno. L'incremento degli investimenti è visto come un segnale positivo per l'economia nazionale. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. Il Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia è l'ente governativo responsabile della promozione degli investimenti e dello sviluppo economico nel paese.