Cambogia: Invito all'Australia per il Summit di Siem Reap-Angkor su un Mondo senza Mine

30 Agosto 2024_ La Cambogia ha invitato l'Australia a partecipare al Summit di Siem Reap-Angkor su un Mondo senza Mine, che si terrà a novembre di quest'anno. L'invito è stato esteso dal Capo di Stato ad interim cambogiano, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, durante un incontro con il nuovo Ambasciatore australiano in Cambogia, H.E. Derek Yip. Hun Sen ha elogiato il supporto australiano nella bonifica delle mine e ha chiesto di continuare a collaborare per raggiungere gli obiettivi di sicurezza del paese. La Cambogia, parte del Trattato di Ottawa dal 2000, è riconosciuta per i suoi sforzi nella rimozione delle mine antiuomo e per il suo ruolo di leadership in questo ambito. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Il Summit rappresenta un'importante occasione per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro le mine e per promuovere la pace e lo sviluppo in Cambogia.