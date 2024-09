Cambogia: La Cina supporta le operazioni di sminamento in Cambogia

28 Settembre 2024_ Il Ministro Senior H.E. Ly Thuch ha dichiarato che il supporto della Cina è fondamentale per il successo delle operazioni di sminamento in Cambogia. Durante la cerimonia di chiusura del corso di formazione per la bonifica delle mine tenutosi a Nanchino, il ministro ha sottolineato l'assistenza finanziaria e tecnica fornita dalla Cina dal 2016. Il programma di formazione di tre mesi mira a garantire un servizio di sminamento efficace, contribuendo a salvare vite umane. H.E. Ly Thuch ha anche invitato una delegazione cinese a partecipare al Summit di Siem Reap-Angkor per un Mondo senza Mine, previsto per novembre. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. La Cambogia, gravemente colpita da mine antiuomo a causa dei conflitti passati, continua a lavorare per la bonifica del suo territorio e la sicurezza dei suoi cittadini.