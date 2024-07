Cambogia: Ministero dell'Ambiente organizza fiera per la distribuzione di alberi

6 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia organizzerà una fiera per la promozione e la distribuzione gratuita di alberi dal 10 al 12...

6 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia organizzerà una fiera per la promozione e la distribuzione gratuita di alberi dal 10 al 12 luglio presso l'edificio Morodok Techo e dal 10 al 16 luglio presso gli uffici provinciali e municipali dell'ambiente. L'evento mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della riforestazione e a promuovere la partecipazione alla conservazione della biodiversità. La fiera fa parte della quarta edizione del forum nazionale sulla riforestazione e si inserisce nella strategia ambientale del paese, che punta su pulizia, verde e sostenibilità. L'iniziativa intende anche migliorare l'economia nazionale e le condizioni di vita delle comunità locali attraverso il turismo e gli investimenti legati alle risorse naturali. Lo riporta thmeythmey.com. L'evento è aperto al pubblico e prevede la distribuzione di alberi per piantumazioni in case, scuole, templi e altri luoghi pubblici e privati.