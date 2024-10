Cambogia: Ministero dell'Interno risponde a notizie false sul traffico di esseri umani

25 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Interno della Cambogia ha emesso una dichiarazione in risposta a recenti notizie false diffuse da alcuni media esteri riguardo al traffico di esseri umani nel Paese. Queste notizie affermano che la Cambogia sarebbe coinvolta in attività illecite come la schiavitù lavorativa e il traffico di persone, in particolare legate ai Call Center illegali. Il Ministero ha categoricamente negato tali affermazioni, sottolineando l'impegno del governo nella lotta contro il crimine e la protezione dei diritti umani. La fonte di queste informazioni è kohsantepheapdaily.com.kh. Il Ministero ha invitato i media a verificare le informazioni prima di pubblicarle, per evitare di danneggiare l'immagine del Paese e la sua reputazione internazionale.