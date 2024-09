Cambogia: Ministro degli Esteri Sukh Chinda Sophea sottolinea l'importanza della pace all'ONU

24 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Cambogia, Sukh Chinda Sophea, ha evidenziato la crescente instabilità della pace e della sicurezza internazionale durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 23 settembre. Nel suo discorso, ha messo in guardia contro le tensioni geopolitiche attuali, citando conflitti come quello in Ucraina e le dispute nel Mar Cinese Meridionale. Sukh ha esortato le nazioni a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale come fondamenta per la cooperazione globale. La Cambogia, che ha inviato quasi 9.000 soldati in missioni di pace dal 2006, continua a promuovere la stabilità e lo sviluppo sostenibile. La notizia è riportata da thmeythmey.com. La Cambogia, un paese che ha vissuto conflitti interni, si impegna attivamente nella costruzione della pace e nella riduzione della povertà.