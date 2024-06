Cambogia: Ministro della Giustizia promette pene severe per crimini violenti

27 Giugno 2024_ Il Ministro della Giustizia cambogiano, Keut Rith, ha rassicurato il pubblico riguardo alla preoccupazione per l'impunità nel sistema giudiziario del paese. La dichiarazione è avvenuta durante una conferenza stampa il 26 giugno, in risposta alle paure che il criminale Srey Sina, responsabile di un violento attacco che ha causato morti e feriti, possa essere rilasciato dopo soli 2-3 anni di prigione. Keut Rith ha garantito che Srey Sina sconterà la sua pena senza possibilità di riduzioni o amnistie. Thmeythmey.com riporta che il Ministro ha promesso di dimettersi se il criminale dovesse essere rilasciato prematuramente. La legge cambogiana prevede che i detenuti possano richiedere riduzioni di pena dopo aver scontato due terzi della condanna, ma Keut Rith ha sottolineato che questo non sarà il caso per crimini particolarmente gravi come quello di Srey Sina.