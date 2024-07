Cambogia: Ministro della Salute esorta a migliorare i servizi sanitari locali

22 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute della Cambogia, Chea Ra, ha presieduto una riunione per valutare i progressi e definire le future direzioni del lavoro sanitario. Durante l'incontro, ha lodato i funzionari sanitari delle province di Kratie, Stung Treng, Ratanakiri, Mondulkiri e Tbong Khmum per la qualità dei servizi offerti. Ha inoltre fornito raccomandazioni per migliorare ulteriormente l'igiene, la formazione del personale e la gestione delle emergenze. Secondo tvk.gov.kh, l'obiettivo è raggiungere una copertura sanitaria universale. Il Ministro ha sottolineato l'importanza di rafforzare le strutture sanitarie in tutto il Paese per migliorare la salute e il benessere della popolazione.