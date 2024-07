Cambogia: Misure severe contro i giornalisti estorsori

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha ordinato al Ministero dell'Informazione di revocare le licenze e inserire nella lista nera i giornalisti che estorcono denaro ai cittadini. L'annuncio è stato fatto durante la cerimonia di posa della prima pietra del Museo Preah Brahma Ratanamuni Pin Sem a Siem Reap. Hun Manet ha sottolineato che tali misure sono necessarie per proteggere l'integrità della professione giornalistica. Il Premier ha anche criticato la diffusione di notizie false che creano confusione e panico tra la popolazione. Lo riporta thmeythmey.com. Hun Manet ha esortato il pubblico a condividere informazioni in modo responsabile per evitare problemi sociali.