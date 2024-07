Cambogia: Misure urgenti per facilitare l'uso del dollaro a Siem Reap

22 Luglio 2024_ La Banca Nazionale della Cambogia ha ordinato a tutte le filiali bancarie commerciali di Siem Reap di accettare e cambiare dollari americani vecchi o danneggiati senza commissioni. Questa misura mira a facilitare le transazioni in dollari per i turisti internazionali che visitano la provincia di Siem Reap. Inoltre, le banche devono caricare banconote da 20 e 50 dollari negli sportelli automatici (ATM) per agevolare le spese dei turisti. La Banca Nazionale ha anche incoraggiato l'uso dell'app Bakong Tourist per supportare il settore turistico. Lo riporta thmeythmey.com. Il Primo Ministro Hun Manet ha elogiato queste misure, auspicando che risolvano i problemi legati all'uso di banconote vecchie o danneggiate.