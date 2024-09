Cambogia: Morte del Samdech Chavavang Vorvengchey, figura di spicco della politica cambogiana

03 Settembre 2024_ Il 2 settembre 2024, il Samdech Chavavang Vorvengchey, noto politico cambogiano e membro dell'Assemblea Nazionale, è deceduto all'età di 94 anni a causa di malattia. Il Ministro del Turismo, Sok Sokhen, ha guidato una delegazione per rendere omaggio al defunto presso la sua abitazione a Phnom Penh. La morte di Vorvengchey è stata accolta con grande tristezza da parte delle autorità e dei cittadini, che lo ricordano come un servitore devoto della nazione e della monarchia. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per lo sviluppo del paese e per la promozione della cultura cambogiana. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. La sua scomparsa rappresenta una significativa perdita per la Cambogia, che piange un leader rispettato e un sostenitore della pace e della stabilità nel regno.