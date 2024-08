Cambogia: Nasce il Mini-Museum of Contemporary Art a Phnom Penh grazie a un architetto italiano

29 Agosto 2024_ A Phnom Penh è stato inaugurato il Mini-Museum of Contemporary Art, o MiMu, un'iniziativa di Carlo Santoro, architetto italiano attivo nel campo dell'arte in Cambogia dal 2017. Questo piccolo museo ospita opere di artisti cambogiani e stranieri, riflettendo l'evoluzione dell'arte contemporanea nel paese dal 2000. Santoro ha creato questo spazio per colmare la mancanza di un museo dedicato all'arte contemporanea in Cambogia, permettendo ai visitatori di esplorare le opere di artisti significativi. La notizia è riportata da cambodianess.com. Santoro, che si trasferirà a Manila a settembre, ha contribuito a progetti artistici in Cambogia, mentre il museo sarà gestito da Ernst Altmann, un fotografo tedesco con legami con l'Italia.