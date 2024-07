Cambogia: Nove leader locali abbandonano il partito di opposizione

30 Giugno 2024_ Nove leader locali del partito di opposizione Candlelight Party nella provincia di Battambang hanno annunciato la loro separazione dal partito. I leader hanno espresso il loro rammarico per gli errori commessi in passato, attribuendoli alla fiducia mal riposta in Sam Rainsy, ex leader dell'opposizione. Hanno dichiarato di non voler più seguire le direttive di Rainsy, accusato di tradimento nazionale, e di voler collaborare con il Partito Popolare Cambogiano (CPP) guidato da Hun Sen. I leader hanno chiesto il perdono di Hun Sen, riconoscendo il CPP come l'unico partito capace di garantire la stabilità e la prosperità del paese. Lo riporta freshnewsasia.com. Hanno inoltre invitato altri membri dell'opposizione a unirsi al CPP per contribuire allo sviluppo della Cambogia.