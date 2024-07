Cambogia: Nuove direttive contro la pubblicità di alcolici in luoghi pubblici

9 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno cambogiano, Sar Kheng, ha annunciato nuove direttive per le amministrazioni provinciali riguardanti la revisione e la cessazione degli accordi pubblicitari con le aziende produttrici e distributrici di alcolici. L'obiettivo principale è ridurre il consumo eccessivo di alcol tra la popolazione, che rappresenta un rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale. Le nuove misure non si applicano ai locali privati come ristoranti e bar, dove la pubblicità degli alcolici sarà ancora consentita. Sar Kheng ha riconosciuto che la pubblicità di alcolici in spazi pubblici ha generato entrate per lo Stato, ma ha sottolineato che i costi sociali superano i benefici economici. Lo riporta tvk.gov.kh. Inoltre, il Vice Primo Ministro ha ribadito l'importanza della protezione delle risorse naturali, avvertendo che chiunque tenti di distruggere foreste o terreni pubblici sarà severamente punito.