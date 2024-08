Cambogia: Nuove misure contro il traffico di esseri umani e la criminalità transfrontaliera

01 Agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Cambogia, Sar Kheng, ha esortato le autorità provinciali a rafforzare la gestione dei confini per combattere il traffico di esseri umani, la droga e le armi. Durante la presentazione del piano strategico nazionale per la lotta contro il traffico di esseri umani 2024-2028, Kheng ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le province confinanti con Vietnam, Laos e Thailandia. Ha evidenziato che la provincia di Stung Treng è particolarmente vulnerabile a queste problematiche, richiedendo un'attenzione speciale. Il Vice Primo Ministro ha anche invitato tutte le istituzioni coinvolte a collaborare attivamente per affrontare queste sfide, sottolineando che il successo dipende dalla partecipazione collettiva. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza e la legalità lungo le sue frontiere.