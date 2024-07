Cambogia: Nuove stazioni di produzione di acqua potabile grazie alla tecnologia italiana

29 Luglio 2024_ In Cambogia, sono state costruite cinque stazioni di produzione di acqua potabile in aree rurali con carenza di risorse idriche, grazie a un progetto del Ministero dello Sviluppo Rurale. Queste stazioni, che utilizzano tecnologie moderne per purificare l'acqua, sono state realizzate con il supporto della Banca asiatica di sviluppo e un finanziamento di un milione di dollari dal governo giapponese. Un aspetto significativo è che le macchine per la produzione di acqua sono state acquistate dall'Italia, evidenziando la collaborazione internazionale per migliorare la salute e il benessere delle comunità locali. La notizia è stata riportata da postkhmer.com, sottolineando l'importanza di garantire l'accesso all'acqua potabile in Cambogia, un passo fondamentale per combattere la povertà e promuovere la salute pubblica.