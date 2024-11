Cambogia: Nuovi ambasciatori cambogiani ricevono raccomandazioni dal presidente dell'Assemblea Nazionale

08 Novembre 2024_ Il presidente dell'Assemblea Nazionale della Cambogia, Khuon Sudary, ha elogiato quattro nuovi ambasciatori cambogiani durante un incontro di congedo e raccomandazioni. Questi ambasciatori, recentemente nominati, rappresenteranno la Cambogia in vari paesi, svolgendo un ruolo cruciale nella promozione degli interessi nazionali. Sudary ha sottolineato l'importanza della diplomazia nel rafforzare l'identità nazionale e la stabilità economica del paese. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Gli ambasciatori nominati includono rappresentanti in paesi come Stati Uniti, Brasile, India e Myanmar, evidenziando l'impegno della Cambogia nel rafforzare le relazioni internazionali.